Відповідний проєкт зареєстрований на офіційному порталі Верховної Ради України.
Окрім закриття кордонів, у зверненні передбачається оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей і припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією.
Ініціаторка звернення – народна депутатка України Савчук Оксана, позафракційна. Ця ж нардепка 22 лютого зареєструвала постанову №7093 “Про розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією“.
У себе на сторінці у Facebook Савчук наголошує, що не можна затягувати з ухваленням надважливих рішень, які стосуються цілісності України. Ці постанови нардепка закликає розглянути в терміновому порядку і підтримати на найближчому засіданні парламенту.
Вона ж наголошує на тому, що зараз потрібно розглянути варіанти припинення соціальних виплат з боку України для жителів ОРДЛО.
“Україні також варто переглянути питання щодо припинення здійснювати соціальні виплати мешканцям так званих ДНР і ЛНР”, – заявила народна депутатка.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Путін ніколи не боявся вступу України до НАТО. Водночас Україна готова “битися за кожен дюйм своєї землі”.
- Також міністр юстиції України Денис Малюська звинуватив Російську Федерацію у підготовці бунтів в українських в’язницях та звернувся до ув’язнених на відповідному жаргоні.