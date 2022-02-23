У Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови про звернення до президента України №7095 щодо закриття кордонів з Росією та Білоруссю.

Відповідний проєкт зареєстрований на офіційному порталі Верховної Ради України.

Окрім закриття кордонів, у зверненні передбачається оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей і припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією.

Ініціаторка звернення – народна депутатка України Савчук Оксана, позафракційна. Ця ж нардепка 22 лютого зареєструвала постанову №7093 “Про розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією“.

У себе на сторінці у Facebook Савчук наголошує, що не можна затягувати з ухваленням надважливих рішень, які стосуються цілісності України. Ці постанови нардепка закликає розглянути в терміновому порядку і підтримати на найближчому засіданні парламенту.

Вона ж наголошує на тому, що зараз потрібно розглянути варіанти припинення соціальних виплат з боку України для жителів ОРДЛО.

“Україні також варто переглянути питання щодо припинення здійснювати соціальні виплати мешканцям так званих ДНР і ЛНР”, – заявила народна депутатка.