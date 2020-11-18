У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про відкликання народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Відповідний документ № 4393 був зареєстрований 17 листопада.

Його ініціаторами є народні депутати від фракції “Європейської Солідарності”, групи “Довіра” та депутатської групи “Партія “За майбутнє”.

Гетманцева пропонується звільнити “у зв’язку із незадовільною роботою на посаді” голови комітету.

Текст проєкту постанови поки що на сайті ВР відсутній.

Про причини такої ініціативи розповіла на своїй сторінці в Facebook співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко. Вона зазначила, що проєкт постанови був внесений через ситуацію з ФОП (фізичними особами-підприємцями).

Йдеться про провал напередодні голосування за законопроєкт, який передбачав відтермінування на рік обов’язкового використання касових апаратів для деяких ФОП (але не для тих, які здійснюють “ризикові” види діяльності).

Після цього під стінами Верховної Ради, де протестували підприємці, відбулися сутички.

“Наша фракція підписала подання про відставку Данила Гетманцева з посади керівника податкового комітету. Вперше на цьому місці людина, яка категорично відмовляється бути в діалозі з бізнесом, шукати конструктив і компроміс, яка вперто стоїть на своєму, хоч пропонує відверто шкідливі для економіки речі. Тотальна фіскалізація б’є не по контрабанді, а по підприємництву, яке ледь жевріє. Відставка Гетманцева – це вимога ФОПів. Країною прокотилися масові акції протесту, й ми цілком підтримуємо їх вимоги і позицію”, – наголосила Геращенко.

Вона уточнила, що нардепи від “ЄС” намагалися знайти компроміс і донести на засіданні комітету позицію підприємців. Але вона так і не була почута, а в зал ВР у результаті внесли суперечливий законопроєкт, який і був провалений.