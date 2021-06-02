У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт "щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Згідно з даними на сайті парламенту, документ № 5596 було зареєстровано сьогодні, 2 червня.

Ініціаторами законопроєкту виступили понад 80 нардепів із різних фракцій.

Тексту законопроєкту на сайті Ради поки що немає.

Однак про його деталі розповіли заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук (яка є ініціаторкою документа) та голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Про що законопроєкт?

Повна назва документа звучить наступним чином: “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності”.

Як зазначив Радуцький, за останній рік у Раді було зареєстровано кілька альтернативних законопроєктів на цю тему. Однак на базі профільного медичного комітету розробили компромісний варіант.

За словами Радуцького, законопроєкт “пропонує дозволити лікарські засоби на основі канабісу, що використовують для подолання хронічного болю, депресії, посттравматичного стресового розладу”.

Йдеться виключно про легалізацію медичного канабісу (тобто про ліки, а не наркотики).

“Наразі таких ліків орієнтовно потребує 2 млн українських пацієнтів. Зокрема, пацієнти з онкохворобами, захворюваннями Альцгеймера, Паркінсона та іншими”, – зазначив нардеп.

Документом, зокрема, пропонується наступне:

• Дозволити діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії.

• Створити уповноважений орган з контролю у сфері обігу медичного канабісу.

• Запровадити подвійний контроль від МВС та МОЗ шляху від виробника до пацієнта цих препаратів. Буде запроваджено публічний електронний реєстр та маркування продукції.

• Дозволити українським науковцям досліджувати препарати на основі медичного канабісу.

• Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях пропонується зробити жорстким. Препарати будуть відпускати винятково за електронним рецептом від лікаря.

• Діяльність, пов’язана з обігом медичного канабісу, підлягає ліцензуванню та регулярній звітності.

• Ліцензуванням діяльності з обігу лікарських конопель займатиметься Держлікслужба, що підпорядковується МОЗ.