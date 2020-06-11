Про це повідомляється на сайті Парламенту.
Авторами законопроєкту виступили 39 народних депутатів, серед них – Дмитро Кисилевський, Ігор Марчук, Дмитро Наталуха та інші.
Законопроєкт розширює можливості бізнес-омбудсмена для захисту бізнесу, визначає більш чіткий порядок розгляду скарг, закріплює незалежний статус Установи бізнес-омбудсмена як неурядової неприбуткової організації на відміну від нинішнього статусу дорадчого органу при Кабінеті Міністрів.
Зокрема, нова редакція законопроєкту:
1. Змінює статус інституції на неурядову неприбуткову організацію.
2. Передбачає можливість створення регіональних представництв.
3. Надає права на зустрічі з усіма держслужбовцями, включно з Прем’єр-міністром, у пріоритетному порядку. Передбачає можливість відвідування засідань Кабінету Міністрів, Верховної Ради.
4.Систематизує критерії подачі та відхилення скарг, визначає чіткий порядок розгляду скарг.
5. Встановлює обов’язок співпраці з бізнес омбудсменом органам, які не входять до складу КМУ.
6. Розширює відповідальність державних чиновників щодо незаконної відмови своєчасного надання точної інформації за запитом Установи бізнес-омбудсмена
7. Визначає механізм формування Наглядової ради, критерії входу та можливість добровільного виходу бізнес-асоціацій зі складу Наглядової ради.
Зазначимо, що раніше заступник голови комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Кисилевський запропонував депутатам відкликати попередню версію закону, яка була перехідною з Ради восьмого скликання.
“Стара редакція втратила актуальність, але не втратила актуальності діяльність бізнес-омбудсмена в Україні. Нова редакція законопроєкту враховує недоліки попередньої версії і відповідає сьогоднішнім реаліям. Законодавче врегулювання статусу бізнес-омбудсмена сприятиме кращому захисту українського бізнесу”, – зазначив депутат.
- Раніше повідомлялося, що український бізнес заощадив 5 млрд гривень протягом 16 місяців роботи Офісу бізнес-омбудсмена.