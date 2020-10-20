У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра економіки Петрашка

Про це свідчить інформація на сайті Парламенту.
Документ № 4233 зареєстрували 16 депутатів від партій “Батьківщина”, “Слуга народу” і “Опозиційна платформа – за життя”.
Текст законопроєкту поки не оприлюднений. В статусі документа зазначено, що він переданий на розгляд керівництву.
Зазначимо, що раніше #Букви повідомляли, що найближчим часом можуть звільнити міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігоря Петрашка, а питання звільнення міністра фінансів Сергія Марченка розглянуть після ухвалення бюджету.
- Міністр економіки, торгівлі й сільського господарства України Ігор Петрашко вважає, що економіка в країні падала ще до того, як почалася епідемія коронавірусу і було введено карантин. Ці чинники лише прискорили падіння.