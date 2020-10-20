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У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра економіки Петрашка

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:33

Про це свідчить інформація на сайті Парламенту.

Документ № 4233 зареєстрували 16 депутатів від партій “Батьківщина”, “Слуга народу” і “Опозиційна платформа – за життя”.

Текст законопроєкту поки не оприлюднений. В статусі документа зазначено, що він переданий на розгляд керівництву.

Зазначимо, що раніше #Букви повідомляли, що найближчим часом можуть звільнити міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігоря Петрашка, а питання звільнення міністра фінансів Сергія Марченка розглянуть після ухвалення бюджету.

  • Міністр економіки, торгівлі й сільського господарства України Ігор Петрашко вважає, що економіка в країні падала ще до того, як почалася епідемія коронавірусу і було введено карантин. Ці чинники лише прискорили падіння.

 

Теги: Игорь Петрашко, министр, звільнення, Верховна Рада, економіка

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