Українські нардепи від "Європейської Солідарності", "Слуги народу" та "За майбутнє" зареєстрували у парламенті законопроєкт щодо заборони російської музики у публічних місцях, на радіо та телебаченні.

Про це йдеться у пресслужбі Верховної Ради.

Авторами відповідного проєкту закону № 7273-д стали Софія Федина, Володимир В’ятрович, Микола Княжицький (фракція “Європейська Солідарність”), Микита Потураєв, Олександр Санченко, Андрій Боблях, Тетяна Скрипка, Єлізавета Богуцька, Євгенія Кравчук (фракція “Слуга народу”) та Ірина Констанкевич (депутатська група “За майбутнє”).

У пояснювальній записці до проєкту закону вказано, що музика з держави-агресора може вплинути на сепаратистські настрої українців, створюючи ілюзію привабливості російської ідентичності.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення РФ, українці почали більше слухати україномовні пісні, які допомагають впоратись з емоціями та підняти бойовий дух.

Тому нардепи пропонують проєктом Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора” повністю та безстроково заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які:

– місять зафіксоване виконання недраматичного твору з текстом у виконанні співака/співачки, який був/була або є громадянином/громадянкою РФ після 1991 року (за винятком колишніх громадян РФ, які є або на момент смерті були громадянами України);

– вироблені фізичною та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була громадянином РФ.

Водночас законопроєктом пропонується встановити перелік виконавців, які є громадянами РФ та які засуджують російську агресію проти України. Цих виконавців заборони не стосуватимуться.

Також проєктом закону пропонується:

– збільшити до 40 % частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення;

– збільшити до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинноаналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою;

– при визначенні репрезентативності організацій колективного управління не враховувати кількісний показник використання в Україні музичних творів з текстом або без тексту, автором або одним із авторів (співавторів) яких є громадянин РФ;

– заборонити проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці які є громадянами РФ, окрім тих, які внесені до Переліку;

– заборонити відтворювати в салоні автобусу музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку, а також заборонити відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

Нардепи вважають, що така заборона дозволить знизити ризик російської пропаганди через музику та сприятиме розвитку національного музичного продукту, а також консолідації українців.