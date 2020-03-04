Народний депутати Верховної Ради збирають підписи за перенесення засідання щодо силовиків на інший день.

Про це повідомляють #Букви.

Так, позачергове засідання Парламенту, яке було скликане за ініціативою президента України Володимира Зеленського, стартує сьогодні о 16:00.

В рамках розгляду питання щодо Уряду очікується відставка прем’єр-міністра Олексія Гончарука і переформатування складу Кабміну.

Другим питанням порядку денного позачергового засідання визначено обговорення діяльності Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора в сфері боротьби з корупцією та зміцненні правопорядку.

Однак нардепи виступили з ініціативою перенесення цього питання.

Водночас, депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура заявив, що на даний момент вже є 277 підписів для відставки Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора.

“На даний момент вже зібрано 227 підписів за відставку генпрокурора. Але це процедурне питання зі збору підписів. Проте, саме питання відставки, найімовірніше, будемо розглядати на ще одному позачерговому засіданні, за яке теж збираємо підписи”, – сказав Качура в коментарі виданню Lb.ua.

У керівництві “Слуги народу” не виключають, що ще одне позачергове засідання може відбутися завтра, 5 березня, о 18:30. Однак за регламентом для оголошення позачергового засідання потрібно мінімум три дні з його анонсування.