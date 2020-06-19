У Парламенті збирають підписи за зняття народного депутата від фракції "Слуги народу" Сергія Бабака з посади голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Про це повідомляють #Букви.

“У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у сфері освіти на сьогоднішній день, ми, народні депутати України IX скликання, звертаємося до Президента України, керівництва Верховної Ради та керівництва депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” з проханням рекомендувати відкликати Бабака Сергія Віталійовича з посади голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій”, – йдеться в зверненні.

Наразі документ підписали 25 народних обранців.

Варто зазначити, що у фракції “Слуги народу” є опір проти кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Незважаючи на те, що під нього голоси кілька днів збирали з Офісу президента, в четвер його не підтримав профільний комітет. Тому тепер на Банковій, за словами депутатів, думають звільнити голову комітету.

“Якщо ви помітили, то всі кандидатури, які відбуваються з депутатів, або з ними узгоджені, без проблем проходять зал. Так як це було в останній раз з Ткаченко. А з іншими доведеться поневірятися. Навряд чи щодо Шкарлета буде позитивне рішення”, – додав один з “слуг” в розмові з Буквами. (Хоча у міністра є і прихильники).