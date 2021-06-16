У Верховній Раді України нардепи збирають підписи під проєктом постанови про звільнення голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Це вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Папку із текстом постанови і підписними листами тримав нардеп від “Слуги народу” Дмитро Нальотов.

“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: звільнити Сенниченка Дмитра Володимирович з посади голови Фонду державного майна України”, – йдеться в тексті постанови.

Судячи з отриманих фото, під документом поставили підписи вже чимало нардепів, зокрема від “Слуги народ”.

Варто зазначити, що нардепи-“слуги” всіляко намагалися прикрити документи в папці від фотооб’єктивів парламентських кореспондентів.

Як відомо, Верховна Рада призначила Дмитра Сенниченка новим головою Фонду держмайна України (ФДМУ) 19 вересня 2019 року.

Сенниченко – український економіст, фінансист, відомий залученням інвестицій в Україну, державний службовець.

Він розпочав кар’єру економістом у Національному банку України, де здійснював управління проектами групи Світового банку в фінансовому секторі. Був членом міжвідомчої робочої групи щодо вступу України до СОТ (Світової організації торгівлі).

Згодом працював у службі прем’єр-міністра України на посаді міжнародного секретаря (відповідав за розвиток і підтримку міжнародних зв’язків, співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами).

Крім того, Сенниченко був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, а з 2006 по 2010 рр. працював у компанії Parkridge Holdings (спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру), тощо.

На посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою Сенниченко здійснював корпоратизацію та реформу “Укрпошти”.