Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олександра Устінова.

“Пам’ятаєте, як я анонсував збір підписів від “Голосу” за позачергове засідання по звільненню Степанова, коли оголосили карантин вихідного дня? Нарешті необхідні 150+ підписів є. Позачергове по нашій постанові за звільнення міністра охорони здоров’я відбудеться”, – зазначив Железняк.

Своєю чергою, Устінова додала, що під час збирання підписів багатьом депутатам телефонували і пропонували “допомогти на окрузі”.

“Я дякую кожному депутату, хто поставив підпис! Не пішов на договорняки з совістю (а повірте, багатьом дзвонили і пропонували “допомогти на окрузі”, питали “що треба”), а поставив підпис за відставку міністра, на совісті якого тисячі смертей”, – зазначила вона.

За словами депутатки, Степанов винний у провалі тестування, закупівлі захисних костюмів для лікарів на 40 % дорожче ринкової ціни і відсутності вакцин проти коронавірусу.

“Саме через його бездіяльність сьогодні щодня помирає пів тисячі українців. Тому ця людина має не те, що піти з посади, а сісти до в’язниці. Але найменше, що ми сьогодні можемо зробити як депутати, це – звільнити міністра. Інше – це справа правоохоронних органів”, – резюмувала Устінова.

Зауважимо, що Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.