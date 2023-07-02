Джерело: етер національного телемарафону.
“Наразі (в районі Антонівського мосту – ред.) триває потужна бойова робота. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливість нашої лінії фронту — це дійсно, що вона пролягає через річку Дніпро. При чому її річище дещо деформоване внаслідок катастрофи, коли рашисти підірвали Каховську греблю”, — заявила вона.
Днем раніше ISW заявляв, що російські війська не змогли витіснити ЗСУ з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що російські військові консервують ракети “Іскандер” через їхню нестачу, хоча одну використали для завдання удару по українським захисникам.
- 2 липня розпочалася чотириста дев’яносто четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень.