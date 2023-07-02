Станом на 2 липня в районі Антонівського мосту триває сильна бойова робота. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк поки не надає подробиць.

Джерело: етер національного телемарафону.

“Наразі (в районі Антонівського мосту – ред.) триває потужна бойова робота. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливість нашої лінії фронту — це дійсно, що вона пролягає через річку Дніпро. При чому її річище дещо деформоване внаслідок катастрофи, коли рашисти підірвали Каховську греблю”, — заявила вона.

Днем раніше ISW заявляв, що російські війська не змогли витіснити ЗСУ з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що російські військові консервують ракети “Іскандер” через їхню нестачу, хоча одну використали для завдання удару по українським захисникам.