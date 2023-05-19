Ввечері 19 травня українські військові ліквідували два ворожі дрони на півдні від міста Дніпро.

Джерело: Повітряне командування “Схід”.

Станом на 21:40 підрозділом ПвК “Схід” південніше міста Дніпро українські захисники знищили одразу два безпілотники противника.

О 21:25 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Згодом у повітряному просторі був зафіксований ворожий БпЛА.

Загалом на Дніпропетровщині були три обстріли Нікопольського району. З важкої артилерії росіяни вдарили по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді.

Внаслідок обстрілу зруйноване приватне та транспортне підприємства, два приватних житлових будинки. Минулося без постраждалих.