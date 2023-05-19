Джерело: Повітряне командування “Схід”.
Станом на 21:40 підрозділом ПвК “Схід” південніше міста Дніпро українські захисники знищили одразу два безпілотники противника.
О 21:25 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Згодом у повітряному просторі був зафіксований ворожий БпЛА.
Загалом на Дніпропетровщині були три обстріли Нікопольського району. З важкої артилерії росіяни вдарили по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді.
Внаслідок обстрілу зруйноване приватне та транспортне підприємства, два приватних житлових будинки. Минулося без постраждалих.
- Станом на сьогодні російські війська використовують проти Збройних сил України та цивільних 25-30 тисяч снарядів різного калібру на день.
- Після того, як президент України Володимир Зеленський здійснив тур західними столицями, мільярди доларів нової військової підтримки стали ознакою того, що європейські уряди нарешті почали працювати, щоб забезпечити стійку підтримку тривалої війни.