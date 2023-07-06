На Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки тривають потужні бої. Згодом повідомлять більше деталей.

Джерело: національний телемарафон новин.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, поки заборонено розкривати більше деталей, ніж про потужні бої.

“Там (у районі Кліщіївки – ред.) йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян – окупантів) буде дуже символічною назва Кліщіївка”, — сказав він.

Днем раніше повідомлялося, що Збройні сили України мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки. ЗСУ закріплялися на досягнутих рубежах.

Водночас російські військові чинять потужний опір. Українські війська північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника.

Українські військові стримували наступ російських окупантів на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.