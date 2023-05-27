Джерело: російська прокремлівська агенція “ТАСС”, посилаючись на джерело в правоохоронних органах РФ.
“У районі Соледара з військової частини втекли зі зброєю сім колишніх ув’язнених – військовослужбовці одного з підрозділів. Троє з них затримані в районі Брянки на території “ЛНР””, — пише ТАСС.
За словами джерела агенції, чоловіки перебували в кафе Брянки в стані алкогольного сп’яніння. Водночас ще одного дезертира самі втікачі застрелили.
Наразі окупанти затримали двох утікачів із військової частини. Ведуться пошуки ще одного втікача.
Водночас російський Telegram-канал Вaza пише, що військові РФ нібито втекти на Камазі та пікапі Mitsubishi. Також поліція отримала орієнтування на десяток автівок з українськими номерами. Йдеться про Nissan і Hyundai, а також німецькі та американські авто.
За попередньою інформацією, втеча сталася 24 травня 2023 року. Загалом розшукують понад десяток росіян. Ймовірно, дезертири озброєні.
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