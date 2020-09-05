Про це йдеться в заяві командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.
“У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами”, – наголошується в заяві.
Кравченко зазначив, що українська сторона не чинила порушень домовленостей у районі населеного пункту Шуми. У зв’язку з цим звинувачення бойовиків “ДНР” не відповідає дійсності, є провокаційним й спрямоване на зрив “режиму тиші”.
“Мною, командувачем Об’єднаних сил, разом із керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених у заяві так званого голови “ДНР”, щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень у районі населеного пункту Шуми Донецької області… За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню”, – йдеться в заяві.
- Україна скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через погрози ватажка терористичної організації “ДНР” Дениса Пушиліна відкрити вогонь по українських позиціях на Донбасі. Вогонь по позиціях українських військ бойовики мають намір відкрити у понеділок, 7 вересня. Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.
- Раніше в штабі ООС повідомляли, що російсько-окупаційні війська систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі, мінуючи території і поставляючи військову техніку в обхід постів.