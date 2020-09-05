Якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь "усіма силами й засобами".

Про це йдеться в заяві командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

“У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами”, – наголошується в заяві.

Кравченко зазначив, що українська сторона не чинила порушень домовленостей у районі населеного пункту Шуми. У зв’язку з цим звинувачення бойовиків “ДНР” не відповідає дійсності, є провокаційним й спрямоване на зрив “режиму тиші”.

“Мною, командувачем Об’єднаних сил, разом із керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених у заяві так званого голови “ДНР”, щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень у районі населеного пункту Шуми Донецької області… За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню”, – йдеться в заяві.