Російські окупаційні війська обстрілюють із території окупованої Запорізької АЕС підконтрольні Україні населені пункти. Водночас окупанти завдають ударів по самій ЗАЕС, погрожуючи її підірвати. Зараз станція замінована.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.

Так, для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на ЧАЕС: “На 4-му реакторі ЧАЕС було 2 дві тисячі паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах й у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тисяч паливних збірок [у 9-10 разів більше]. Тобто наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж у 1986-му на ЧАЕС”, — йдеться в повідомленні.

В разі катастрофи площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. При цьому площа потенційної забрудненої території – до 2 мільйони км², а ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі залежатиме від вітру.

За словами Лали Тарапакіної, радниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Кількість ліквідаторів може становити від 1 мільйона осіб, а загиблих – десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 мільйонів осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена ріка Дніпро.

Вона додала, що аварія може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров’я людей, ґрунтів, водойм. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також Європейський Союз, Білорусь та Росія.

До аварії може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами.