У разі війни в Німеччині кожен четвертий громадянин намагатиметься покинути країну якомога швидше.

Про це повідомляє ntv з посиланням на результати опитування, проведеного міжнародною дослідницькою компанією YouGov.

За даними опитування, кожен десятий громадянин Німеччини був би готовий захищати свою країну зі зброєю в руках.

Проте лише 5% німців пішли б добровольцями на військову службу. Ще 6% дорослого населення очікують, що у разі війни їх призвуть і за необхідності підготують до національної оборони.

Згідно з результатами опитування, кожен третій німець (33%) намагатиметься продовжувати своє звичне життя, наскільки це можливо в умовах війни. І майже кожен четвертий громадянин Німеччини (24%) у разі війни виїхав би з країни якомога швидше.

Нагадаємо, що 7 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.

“На фото – “перший” Leopard, який офіційно прибув до України. Привезений міністром оборони Німеччини в першу чергу – на знак підтримки й солідарності з Україною. Вже невдовзі танків Leopard буде багато і не сувенірних. Сьогодні був радий зустрічати свого колегу і великого друга України – міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса”, – написав Олексій Резніков.

А також зазначив, що скоро буде багато позитивних новин. Олексій Резніков розповів, що під час зустрічі міністри обговорили варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, а також систем протиповітряної оборони. Крім того, сторони обговорили не лише умови захисту неба над Україною, але й кооперацію на майбутнє – після перемоги.

Олексій Резніков повідомив, що уряд Німеччини вже ухвалив рішення про постачання Україні також танків Leopard 1. За його словами, цих танків до літа буде 20-25, до кінця року – близько 80, і протягом 2024 року – понад 100 танків Leopard 1. Це мінімум – три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніцію та навчання.

Олексій Резніков додав, що не має сумнівів щодо того, що Німеччина і в майбутньому стоятиме на боці України. І постачання Leopard – це вагомий внесок Німеччини до боротьби України проти агресії з боку РФ.