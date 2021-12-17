Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який провів всеукраїнське опитування 3-11 грудня.
Згідно із дослідженням, готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору 21,7% українців.
У разі відкритого нападу Росії на Україну чинити опір агресору у той чи інший спосіб готові 50,2% українців, 33,3% заявили, що готові чинити збройний опір.
Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який провів всеукраїнське опитування 3-11 грудня.
Згідно із дослідженням, готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору 21,7% українців.