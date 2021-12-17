Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який провів всеукраїнське опитування  3-11 грудня.

Згідно із дослідженням, готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору 21,7% українців.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході, до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході, до 25,6% на Сході.

 Фото: Міністерство освіти і науки України