У разі відкритого нападу Росії на Україну чинити опір агресору у той чи інший спосіб готові 50,2% українців, 33,3% заявили, що готові чинити збройний опір.

Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який провів всеукраїнське опитування 3-11 грудня.

Згідно із дослідженням, готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору 21,7% українців.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході, до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході, до 25,6% на Сході.