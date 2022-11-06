Про це повідомило агентство “Інтерфакс-Україна”, посилаючись на джерело в інспекції.

Такий документ потрібен для ухвалення інспекцією рішень щодо експлуатації ЗАЕС у зв’язку з інформацією про мінування Каховської ГЕС і загрозою імовірного підриву дамби, пояснило джерело.

Підрив дамби може призвести до безповоротних наслідків падіння рівня води в Каховському водосховищі, від якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

Так, “Енергоатом” має здійснити аналіз і надати інформацію не пізніше ніж 9 листопада. Водночас у компанії поки не дали коментар щодо цього питання.

Під час звернення до Європейської Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, готуючи теракт. Він закликав зреагувати європейську спільноту та направити на об’єкт міжнародну спостережну місію.

Раніше стало відомо, що після того, як росіяни пошкодили дві останні лінії зв’язку станції з енергосистемою України, вони намагатимуться під’єднати Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу.