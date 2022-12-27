РФ готується продовжити атаки на українську енергосистему, тому Україна перебуває в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Проте у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, зараз в Україні зменшується кількість аварійних відключень. Така можливість з’явилася завдяки роботі енергетиків із відновлення пошкодженого обладнання, зниженню споживання у вихідні дні та відсутності морозної погоди.

Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні, 27 грудня, після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій. Зараз триває процес відновлення інфраструктури, зокрема зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання.

“Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень”, – розповів прем’єр-міністр України.

Він також зазначив, що ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку.

За словами Дениса Шмигаля, для того, аби швидше відновити енергосистему, сьогодні ухвалено рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

“На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України”, – підкреслив Шмигаль.

За даними НЕК “Укренерго”, станом на 27 грудня дефіцит потужності електроенергії в енергосистемі країни дещо скоротився. Однак, попри це, потужності поки що недостатньо, аби задовольнити всі потреби українських споживачів.

Скоротити дефіцит потужності вдалось завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Та навіть попри це наявної потужності недостатньо, щоб задовольнити всі потреби українських споживачів, адже разом із цим збільшився і рівень споживання в електроенергії. Тому до всіх регіонів доведено ліміт споживання електроенергії. Якщо його перевищити – в області застосують аварійні відключення.