У суботу, 19 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що у разі вторгнення РФ в Україну відповідь буде "швидка, сувора та єдина".

Про це повідомляє CNN.

Заява Гарріс пролунала в дуже слушний момент після попереджень Сполучених Штатів у п’ятницю про наміри Росії здійснити вторгнення. Тоді Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Основна ціль – Київ.

Їхні дії просто не сходяться з їхніми словами. Я хочу сказати з абсолютною впевненістю: якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками й партнерами запровадить безпрецедентні санкції. Ми інтенсивно працювали, щоб бути впевненим, що ми готові до наслідків”, – наголосила Гарріс, пообіцявши “значні та безпрецедентні” економічні витрати.

Відомо, що США не зупиняться на економічних заходах і продовжуватимуть посилювати партнерів по НАТО на Сході.