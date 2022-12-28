Відповідні рецепти опубліковано на сайті Євгена Клопотенка.

Зображення: klopotenko.com

Як приготувати сирні намазки?

Інгредієнти для першої намазки:

  • 1 банан
  • 330 г кисломолочного сиру 5%
  • 150 г сметани 15%
  • 2 ст. л. цукрової пудри
  • 10 г ванільного цукру
  • печиво для подачі

 Покроковий рецепт приготування:

Для першої намазки перетріть через дрібне сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі 150 г сметани, 2 ст. л. цукрової пудри та 10 г ванільного цукру. Ретельно перемішайте, подавайте з печивом.

Інгредієнти для другої намазки:

  • 330 г кисломолочного сиру 5%
  • 4 гілочки кропу
  • 2 гілочки петрушки
  • дрібка коріандру

 Покроковий рецепт приготування:

Для другої намазки так само перетріть через сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Помийте 4 гілочки кропу та 2 гілочки петрушки. Відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте зелень до сиру, додайте дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте.

Інгредієнти для третьої  намазки:

  • 330 г кисломолочного сиру 5%
  • сардини в олії

 Покроковий рецепт приготування:

Для третьої намазки теж перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Перекладіть до сиру та добре перемішайте до об’єднання.

Зазначимо, що нещодавно український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептами 5 десертів до новорічного столу.