Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в Україні все ще зберігається, тому необхідно заздалегідь подбати про святковий стіл у разі вимкнення електроенергії напередодні Нового року та у новорічну ніч. Саме тому український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептами сирних намазако, які не потребують електрики, газу та додаткового кухонного приладдя.

Відповідні рецепти опубліковано на сайті Євгена Клопотенка.

Як приготувати сирні намазки?

Інгредієнти для першої намазки:

1 банан

330 г кисломолочного сиру 5%

150 г сметани 15%

2 ст. л. цукрової пудри

10 г ванільного цукру

печиво для подачі

Покроковий рецепт приготування:

Для першої намазки перетріть через дрібне сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі 150 г сметани, 2 ст. л. цукрової пудри та 10 г ванільного цукру. Ретельно перемішайте, подавайте з печивом.

Інгредієнти для другої намазки:

330 г кисломолочного сиру 5%

4 гілочки кропу

2 гілочки петрушки

дрібка коріандру

Покроковий рецепт приготування:

Для другої намазки так само перетріть через сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Помийте 4 гілочки кропу та 2 гілочки петрушки. Відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте зелень до сиру, додайте дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте.

Інгредієнти для третьої намазки:

330 г кисломолочного сиру 5%

сардини в олії

Покроковий рецепт приготування:

Для третьої намазки теж перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Перекладіть до сиру та добре перемішайте до об’єднання.

Зазначимо, що нещодавно український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептами 5 десертів до новорічного столу.