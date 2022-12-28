Відповідні рецепти опубліковано на сайті Євгена Клопотенка.
Як приготувати сирні намазки?
Інгредієнти для першої намазки:
- 1 банан
- 330 г кисломолочного сиру 5%
- 150 г сметани 15%
- 2 ст. л. цукрової пудри
- 10 г ванільного цукру
- печиво для подачі
Покроковий рецепт приготування:
Для першої намазки перетріть через дрібне сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі 150 г сметани, 2 ст. л. цукрової пудри та 10 г ванільного цукру. Ретельно перемішайте, подавайте з печивом.
Інгредієнти для другої намазки:
- 330 г кисломолочного сиру 5%
- 4 гілочки кропу
- 2 гілочки петрушки
- дрібка коріандру
Покроковий рецепт приготування:
Для другої намазки так само перетріть через сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Помийте 4 гілочки кропу та 2 гілочки петрушки. Відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте зелень до сиру, додайте дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте.
Інгредієнти для третьої намазки:
- 330 г кисломолочного сиру 5%
- сардини в олії
Покроковий рецепт приготування:
Для третьої намазки теж перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Перекладіть до сиру та добре перемішайте до об’єднання.
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