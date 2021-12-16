Платформа Reddit конфіденційно направила Комісії з цінних паперів та бірж США документи на проведення первинного розміщення акцій (IPO).

Про це компанія повідомила в своєму офіційному блозі.

Ціну та кількість акцій буде визначено після того, як комісія схвалить IPO. У компанії додали, що на цьому етапі не може надати більше інформації.

Раніше, у Reddit оголосили, що в новому раунді фінансування компанія розраховує залучити до $700 млн й отримати оцінку в $10 млрд. Після попереднього раунду в лютому її оцінка була на рівні $6 млрд.

Ми виросли в тіні Facebook і Google, і майже за кожен зароблений нами долар нам доводилося боротися”, – розповів співзасновник і голова Reddit Стів Хаффман у коментарі газеті The New York Times.

Reddit – гібрид соцмережі та форуму. Платформа була створена у 2005 році. Як повідомляється на сайті компанії, зараз має понад 50 мільйонів унікальних користувачів на добу.

Компанія неодноразово критикувалася за те, що недостатньо модерує повідомлення користувачів, допускаючи коментарі та висловлювання, що розпалюють ненависть.