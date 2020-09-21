Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

“Сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій прийнято рішення про запровадження обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19″, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 00:00 години 22 вересня 2020 р. буде встановлено обмеження у м. Чопі Закарпатської області, у Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області, у м. Бережани та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області, у м. Славуті та у Волочиському районі Хмельницької області, у м. Каневі Черкаської області, у Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької області та у м. Ніжині та Носівському районі Чернігівської області.

У цих регіонах забороняється:

перевезення пасажирів автомобільним, залізничним і міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5 осіб без урахування дітей у віці до 14 років;

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення;

відвідування навчальних закладів; прийом відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування;

відвідування установ, що надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

Водночас, дозволяється:

торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням;

банківська та страхова діяльність;

медична та ветеринарна практика;

робота заправок та СТО;

робота салонів по ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку;

доставка їжі з точок громадського харчування;

відвідання установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).

Повний перелік обмежень для кожного з регіонів можна переглянути тут.