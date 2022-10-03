На виборах президента Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, лідирує проросійський політик Мілорад Додік. Він підтримував російське вторгнення до України.

Про це повідомили у результатах підрахунку 82% голосів виборців.

Мілорад Додік прагне виходу Республіки Сербської зі складу Боснії і Герцеговини. Згідно з результатами, він отримав 48,8% голосів виборців. Його опонентка Єлена Тривич отримала 42,6%. Між ними різниця складає близько 30 тисяч голосів виборців.

Зазначимо, що Додік напередодні виборів літав до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він пообіцяв поважати результати псевдореферендумів в Україні. Також він підтримує війну в Україні та російську пропаганду.

У Боснії вибори відбуваються на тлі найгіршої політичної кризи в країні з часу закінчення війни в 1990-х роках. Її спричинила політика керівництва Республіки Сербської та погрози блокади з боку боснійських хорватів.

Боснія і Герцеговина має два автономні регіони. У Сербській Республіці домінують серби, а в Федерації БіГ здебільшого боснійці та хорвати, які пов’язані слабким центральним урядом. Також на півночі є нейтральний округ Брчко. До БіГ обирається один представник від кожної етнічної спільноти.

На пост у президії від боснійських сербів лідирує Желька Цвіянович, яка є соратницею проросійського Мілорада Додіка. Вона набрала 51,65% голосів за підрахунком 39,57% бюлетенів.