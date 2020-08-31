Починаючи з 4 вересня до Маріїнського палацу, де розташована церемоніальна резиденція президента України, можна буде завітати на екскурсію.

Про це повідомили в Офісі президента.

Екскурсія триватиме 45 хвилин. Квиток на неї коштуватиме 150 гривень, для пільгових категорій громадян — 75 гривень, для дітей молодше 7 років — безкоштовний. Дату і час візиту треба завчасно бронювати на сайті.

Відвідати палац можна буде у п’ятницю, суботу та неділю з 10:00 до 17:00.

Для школярів екскурсії проводитимуть щочетверга.

“Для них буде передбачатися особлива програма екскурсії з урахуванням їхнього віку, класу та специфіки історичного періоду, який вони вивчають”, — запевнили в Офісі президента.

Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин та подарунків президентів України, церемоніальною залою та залою для переговорів.

Що відомо про Маріїнський палац?

Палац є визначною пам’яткою палацової архітектури стилю бароко та внесений до реєстру пам’яток національного культурного надбання.

Він був збудований в середині XVІІІ століття, за часів правління російської імператриці Єлизавети Петрівни. Проєкт будівлі розроблено під керівництвом знаменитого італійського архітектора Бартоломео Растреллі.

У 1812 та 1819 роках сталися пожежі, які знищили частину будівлі. Російський архітектор Карл Маєвський, проводячи реставраційні роботи, надав палацу нових стильових рис.

У 1917 році, на початковій фазі революції, споруда фактично стала центром міського самоуправління. У кінці січня 1918 року палац зайняли більшовики — там розмістилося військове командування, штаб та ЧК. Палац перетворився на в’язницю, а прилеглий парк став місцем розстрілів і поховань.

У 1941-1943 роках більша частина споруди стояла пусткою, а з 1946 по 1949 рік тривали ремонтно-реставраційні роботи під керівництвом архітектора Павла Альошина.

У 1991 році, після відновлення державної незалежності України, палац став офіційною резиденцією Глави держави.

Тепер у цій будівлі проводяться саміти, офіційні прийоми на найвищому рівні, церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав, нагород, зустрічі іноземних делегацій на найвищому рівні тощо.

З 2003 палац був на реставрації і відкрився тільки у 2017 році.