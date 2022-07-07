Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська більше не мають сил атакувати більше ніж на одному фронті. Водночас росіяни все ще мають потужну артилерію, з якою Збройні Сили України поки що не в змозі впоратися.

Про це він повідомив у коментарі The Wsll Street Journal.

Після перших помилок Росія знайшла тактику, яка працює. На початковому етапі вторгнення російські війська намагалися здійснити прорив вглиб української території. Вони значною мірою зазнали невдачі та втратили елітні підрозділи, а зараз наступають поступово під прикриттям артилерії.

Росія скупчує “дуже велике зосередження артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з яким ми не в змозі впоратися”, – Данілов. За його словами, “це дає їм перевагу”.

Українські війська прагнуть уповільнити просування росіян, виснажуючи їх і готуються до контратаки, коли зможуть використати більше західної зброї.

Попри звуження своїх безпосередніх цілей до захоплення українського сходу, стратегічна мета Росії щодо контролю над Україною залишається незмінною. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Росія прагне “демілітаризувати Україну та змусити її прийняти нейтральний статус”. Такі заяви свідчать про те, що “Кремль готується до тривалої війни з наміром захопити значно більші частини України”, – йдеться в аналізі Вашингтонського інституту вивчення війни.

Минулого тижня в результаті удару з HIMARS було зруйновано командний пункт у місті Ізюм, а в понеділок високопоставлений український чиновник підтвердив, що HIMARS використовувався для бомбардування острова Зміїний.

Проте Данілов сказав, що Україні знадобляться ще десятки пускових установок HIMARS, щоби подолати бойові дії на сході України. Наразі, Україна має вести оборонну війну.

Власний арсенал Росії вичерпується через чотири місяці після початку вторгнення. Секретар РНБО вважає, що в неї більше немає сил атакувати більше ніж на одному фронті.

Москва також обстрілює низькоточними ракетами радянських часів українські території, не звертаючи уваги на те, чи вражають вони цивільні цілі.

Данілов зазначив, що ракетна кампанія мала на меті придушити підтримку війни серед української громадськості, переважна частина якої впевнена, що було б неприйнятно досягти мирної угоди з Москвою, поступившись територією.

Він також додав, що високий рівень підтримки якогось українського контрнаступу може бути проблемою для деяких із союзників України, які пообіцяли підтримувати державу, поки вона не переможе, не уточнюючи, що означає перемога.