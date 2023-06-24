У Росії місцеві провайдери та соціальні мережі почали блокувати доступ до новин із заявами власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина після початку його протистояння проти військово-політичного керівництва РФ.

Джерело: російські пропагандистські телеграм-канали “Sota”, “Важные истории”.

Відтак, за даними телеграм-каналу Sota, російська соцмережа “ВКонтакте” блокує публікації заяв Євгена Пригожина з посиланням на вимогу Генпрокуратури, яка була видана 23 червня. Доказом цього є знімок екрана.

Окрім цього, за інформацією пропагандистських ЗМІ, російські провайдери, ймовірно, здійснюють блокування до новин у Google. Згідно з даними GlobalCheck, доступ до публікацій у Google о 01:00 був у 25% користувачів у Росії.

Нагадаємо, що напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.

Що відомо на цей час?

За повідомленнями російських видань у ряді регіонів РФ (Москва, Московська область, Воронезька область) запроваджено режим контртерористичної операції.

МО РФ оприлюднило звернення до “вагнерівців” з закликом не брати участі у “злочинній авантюрі” Пригожина.

В Ростові невідомі особи у військовій формі та бронетехніка розташувались навколо штабу Південного воєнного округу російської армії. Пригожин повідомив про його захоплення, ЗМІ РФ не коментують цих заяв.

Губернатор Ростовської області закликав мешканців області не виходити з помешкань та не виїжджати на трасу, яка з’єднує Ростов з Воронежем та Москвою.