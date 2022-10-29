У Російській Федерації чоловікам пропонують долучитися до війни проти України в обмін на списання боргів за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Про такий метод залучення “добровольців” на війну проти України розповів правоохоронцям російський полонений. За словами уродженця Бєлгорода, наприкінці літа йому прийшла повістка з військкомату.

“Оскільки у мене багато боргів і заборгованість по квартплаті, мені запропонували списання боргів в обмін на підписання контракту”, – розповів стрілець ЗС РФ.

За його словами, їх “новобранців”, обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість за тиждень після підписання контракту, перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ “добровольчий” підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до кордону РФ. Та після понад трьох тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України.

За даними СБУ, невідомо, чи списали цьому військовому ЗС РФ борги за комунальні послуги, проте він вцілів на відміну від більшості своїх побратимів.

Своєю чергою Служба безпеки України порадила всім шукачам вигоди на війні в Україні не ризикувати й здаватися в полон.

“Якщо у вас є знайомі, які зрозуміли, опиняться чи опинилися не на своїй війні, хай телефонують на “гарячу лінію життя”. За телефонами +380665803498 та +380931192984 можна дізнатися як здатися в полон і зберегти життя”, – наголосили в СБУ.