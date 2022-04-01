Керуючись кремлівськими законами про "фейки", Роскомнагляд з перших днів російсько-української війни намагається дискредитувати Вікіпедію через опубліковану статтю "Вторжение России на Украину (2022)".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Як відомо, контент Вікіпедії створюється спільнотою авторів з різних куточків планети, зокрема України та Росії. Публікуючи та редагуючи матеріали, автори роблять відповідні посилання на офіційні першоджерела, зокрема, на повідомлення від ООН.

Роскомнагляд, своєю чергою, погрожує Вікіпедії адміністративним штрафом до 4 млн рублів “за не видалення неправдивих суспільно значущих матеріалів, а також іншої забороненої інформації, спрямованої на дезінформацію російських користувачів”.

При цьому варто зауважити, що стаття “Вторжение России на Украину (2022)” та всі матеріали, пов’язані з російсько-українською війною, здебільшого посилаються саме на російські офіційні джерела, проте для воєнної цензури Кремля цього “не достатньо”.