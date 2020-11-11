У Росії, в Алтайському краї, троє медиків захворіли на коронавірус COVID-19 після того, як зробили щеплення російською вакциною "Супутник V".

Про це повідомляє пресслужба регіонального мінохоронздоров’я.

Там заявили, що вакцина двокомпонентна: через три тижні після першої ін’єкції людина отримує другу, а повністю захищеною людина вважається лише через три тижні після другого щеплення.

“Імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, ймовірно, до моменту зустрічі зі збудником COVID-19, сформуватися не встиг. Тільки це могло стати причиною зараження”, – йдеться в повідомленні.

Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.