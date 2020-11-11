Про це повідомляє пресслужба регіонального мінохоронздоров’я.
Там заявили, що вакцина двокомпонентна: через три тижні після першої ін’єкції людина отримує другу, а повністю захищеною людина вважається лише через три тижні після другого щеплення.
“Імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, ймовірно, до моменту зустрічі зі збудником COVID-19, сформуватися не встиг. Тільки це могло стати причиною зараження”, – йдеться в повідомленні.
- Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна. Фаучі зазначив, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.