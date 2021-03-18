У Росії модернізують підсанкційний "Новошахтинський нафтопереробний завод", який належить дружині лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Про це повідомляють журналісти програми “Схеми”.

Зазначається, що для проведення модернізації компанія Марченко ООО “НЗНП Инжиниринг” підписала договір із російським науково-дослідним інститутом нафти та газу “Петон”.

“Модернізація включає комплекс виробництва автомобільних бензинів. Він містить секцію гідроочищення нафти, секцію “Пенекс” і секцію для виробництва автомобільних бензинів, що відповідають екологічним вимогам Євро-5″, – йдеться у пресрелізі інституту від 12 березня.

Роботи мають завершити до грудня 2023-го. Наразі завод постачає нафту у США та окупований Крим.

Крім того, за даними журналістів, у липні 2020 року “НЗНП Інжиніринг” та науково-дослідний інститут “Петон” підписали контракт на проєктування комплексу глибокої переробки нафти, а в грудні 2020 року відбувся офіційний захід “Забивка першої палі”.

ДОВІДКА. “Новошахтинський завод нафтопродуктів” – російське акціонерне товариство у Ростовській області. Завод здійснює неглибоку переробку нафти. Його продукція – бітум, мазут і газойль (аналог дизпалива). При цьому НЗНП успішний – він потрапив до сотні найбільших підприємств у рейтингу російського Forbes. Більшою часткою заводу володіє Оксана Марченко.

Нагадаємо, 20 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 лютого щодо санкцій проти ряду осіб, в тому числі Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

До санкційного списку також потрапив АТ “Новошахтинський завод нафтопродуктів” (Росія), крім блокування активів, він отримав обмеження торговельних операцій, зупинку економічних та фінансових зобов’язань і анулювання ліцензій на діяльність, дозволів на користування надрами.