Про це повідомляють журналісти програми “Схеми”.
Зазначається, що для проведення модернізації компанія Марченко ООО “НЗНП Инжиниринг” підписала договір із російським науково-дослідним інститутом нафти та газу “Петон”.
“Модернізація включає комплекс виробництва автомобільних бензинів. Він містить секцію гідроочищення нафти, секцію “Пенекс” і секцію для виробництва автомобільних бензинів, що відповідають екологічним вимогам Євро-5″, – йдеться у пресрелізі інституту від 12 березня.
Роботи мають завершити до грудня 2023-го. Наразі завод постачає нафту у США та окупований Крим.
Крім того, за даними журналістів, у липні 2020 року “НЗНП Інжиніринг” та науково-дослідний інститут “Петон” підписали контракт на проєктування комплексу глибокої переробки нафти, а в грудні 2020 року відбувся офіційний захід “Забивка першої палі”.
ДОВІДКА. “Новошахтинський завод нафтопродуктів” – російське акціонерне товариство у Ростовській області. Завод здійснює неглибоку переробку нафти. Його продукція – бітум, мазут і газойль (аналог дизпалива). При цьому НЗНП успішний – він потрапив до сотні найбільших підприємств у рейтингу російського Forbes. Більшою часткою заводу володіє Оксана Марченко.
Нагадаємо, 20 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 лютого щодо санкцій проти ряду осіб, в тому числі Віктора Медведчука та Оксани Марченко.
До санкційного списку також потрапив АТ “Новошахтинський завод нафтопродуктів” (Росія), крім блокування активів, він отримав обмеження торговельних операцій, зупинку економічних та фінансових зобов’язань і анулювання ліцензій на діяльність, дозволів на користування надрами.
- Напередодні Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.
- Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.
- Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції, запроваджені Радою нацбезпеки та оборони (РНБО) проти нього та його дружини Оксани Марченко, “незаконними”.
- Сама Оксана Марченко також прокоментувала введення проти неї санкцій і заявила про початок політичної кар’єри. За словами Марченко, її “змусили взяти в руки політичну зброю”, тому вона вступає до політичної партії “ОПЗЖ”.