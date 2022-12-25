Про це інформує Інститут вивчення війни.

Фінансист “Групи Вагнера” Євген Пригожин 24 грудня відвідав похорони загиблого найманця в Санкт-Петербурзі, де заявив, що Росія повинна конфіскувати майно та житло в еліт, які ігнорують або не підтримують вторгнення в Україну через страх втратити свої привілейований спосіб життя.

Пригожин додав, що ці заможні особи підтримують ідею, згідно з якою «західні куратори» мають домінувати у Росії в обмін на спонсорство їх способу життя, і порівняв сучасну російську олігархію з Україною чи Росією 1990-х років. Ці заяви про перерозподіл багатств на похоронах набули значного розголосу в російському сегменті інтернету.

В Інституті вивчення війни зауважили, що Пригожин використовує такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у російському суспільстві або вплинути на повернення жорсткіших заходів націоналізації.

Президент Росії Володимир Путін 22 грудня також опосередковано атакував російських олігархів, однак заявив, що росіяни, які виводять російські гроші з-за кордону і не мають зв’язку з країною, “є небезпекою” для Росії.

Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є й такі, які не поділяють цих настроїв. Путін підсумував, що “кожен прагне не тільки залишитися, жити і працювати в Росії, але працювати на благо нашої країни”. Раніше Путін націоналізував великий бізнес на початку 2000-х років, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, і, можливо, намагається використати націоналізацію, щоб змусити еліти підтримати його війну в Україні або конфіскувати їхнє майно для фінансування військових витрат.