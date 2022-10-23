У РФ на Пермському пороховому заводі, де виробляють снаряди для «Градів» і «Смерчів», сталася пожежа — росЗМІ

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС” із посиланням на власні джерела, та видання The Insider.
ЗМІ заявляють про загибель двох людей, ще одна особа постраждала.
Зазначається, що спалах стався у корпусі з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів, пожежники вже загасили вогонь.
Востаннє про пожежу на пермському пороховому заводі сповіщали 1 травня, тоді було двоє загиблих. На виробничій ділянці №12 “Пластмаси”, нібито, спалахнула продукція. Однак перед пожежею місцеві чули вибух.
З початку війни на об’єктах Військово-промислового комплексу РФ відбуваються пожежі. Причиною загоряння називають буцімто порушення правил пожежної безпеки.
- Напередодні у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на промисловому підприємстві. Місцева влада стверджує, що причиною займання є обстріл.
- 22 жовтня у Бєлгородській області обстріляли Шебекіно. За повідомленням місцевої влади, внаслідок обстрілу міста є загиблі та поранені. В обстрілах звинуватили Україну.