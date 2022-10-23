російсько-українська війна

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09:28 У РФ на Пермському пороховому заводі, де виробляють снаряди для «Градів» і «Смерчів», сталася пожежа — росЗМІ

У РФ на Пермському пороховому заводі, де виробляють снаряди для «Градів» і «Смерчів», сталася пожежа — росЗМІ

На російському пороховому заводі в Пермі знову сталася пожежа. Там роблять заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО та інших засобів ведення бою, які РФ використовує на війні в Україні.

Неділя, 23 жовтня 2022, 09:28
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Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС” із посиланням на власні джерела, та видання The Insider.

ЗМІ заявляють про загибель двох людей, ще одна особа постраждала.

Зазначається, що спалах стався у корпусі з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів, пожежники вже загасили вогонь.

Востаннє про пожежу на пермському пороховому заводі сповіщали 1 травня, тоді було двоє загиблих. На виробничій ділянці №12 “Пластмаси”, нібито, спалахнула продукція. Однак перед пожежею місцеві чули вибух.

З початку війни на об’єктах Військово-промислового комплексу РФ відбуваються пожежі. Причиною загоряння називають буцімто порушення правил пожежної безпеки.

Теги: війна, Пермь, пожежа в РФ, пожежа, пороховий завод, російська агресія, російсько-українська війна

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