У РФ на Пермському пороховому заводі, де виробляють снаряди для «Градів» і «Смерчів», сталася пожежа — росЗМІ

На російському пороховому заводі в Пермі знову сталася пожежа. Там роблять заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО та інших засобів ведення бою, які РФ використовує на війні в Україні.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС” із посиланням на власні джерела, та видання The Insider.

ЗМІ заявляють про загибель двох людей, ще одна особа постраждала.

Зазначається, що спалах стався у корпусі з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів, пожежники вже загасили вогонь.

Востаннє про пожежу на пермському пороховому заводі сповіщали 1 травня, тоді було двоє загиблих. На виробничій ділянці №12 “Пластмаси”, нібито, спалахнула продукція. Однак перед пожежею місцеві чули вибух.