російсько-українська війна
09:37 Колаборанти у Мелітополі організовують нову мерію
09:31 Росіяни запустили 60 снарядів по житлових кварталах та міській інфраструктурі Нікополя
09:15 У РФ нібито затримали Марину Овсяннікову
08:50 Війна в Україні показує, що домінування Заходу закінчується, оскільки Китай стає наддержавою – експрем’єр Великої Британії
08:10 Росія продовжує створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ – Інститут вивчення війни
07:45 Росія без успіху намагалася штурмувати Вуглегірську ТЕС – Генштаб
07:26 В Україну повернеться тепло та сонце: прогноз погоди на 18 липня 2022 року
07:10 18 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:04 У Великій Британії оприлюднили нове відео підготовки українських військових
00:39 РФ випустила по території України вже понад три тисячі ракет – Зеленський

17 липня

23:34 РФ ослаблена, нову атаку зможе здійснити лише через два роки – міністр оборони Латвії
22:54 РФ фінансує антиукраїнські демонстрації в Ізраїлі – посольство
21:54 Отримала право змінювати стандарти НАТО: Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності Альянсу
20:44 «Вони лише кажуть: памперси поміняйте» – військові РФ незадоволені своїм командуванням
20:09 Путін не полишив наміру захопити Харківську область – ISW
19:35 РФ втратила 30% своєї наземної бойової ефективності – командувач британської армії
18:32 Зростання цін на газ у Німеччині, можливо, припиниться
18:17 У російський полон потрапив ще один британець
18:06 «Голоси мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 15
17:53 Радбез ООН визнав дії РФ такими, що спрямовані проти української ідентичності
17:53 В окупованій Луганській області ФСБ проводить другу хвилю мобілізації — ОВА
17:42 Військовий Нацгвардії збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
17:14 У Київській області відраховано студентку, яка пропонувала ЗСУ скласти зброю
16:42 Чи знесуть Будинок офіцерів у Вінниці після ракетного удару: відповідь ОВА
16:04 У Росії розширюють кількість курсів військової підготовки для дітей — розвідка
15:18 До України прибув глава армії Естонії та провів зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Залужним
14:44 Депутатка Бундестагу звернулася до Шольца з вимогою докладно розповісти про допомогу Україні
14:11 Керівник патрульної поліції показав, що відбувалося у ТЦ Кременчука після ракетного удару: відео
13:34 РФ погрожує судом швейцарській газеті через карикатуру Путіна на унітазі

У РФ нібито затримали Марину Овсяннікову

В Росії правоохоронці затримали колишню редакторку російського "Первого канала" Марину Овсяннікову – принаймні так заявили вона та її адвокат.

Понеділок, 18 липня 2022, 09:15
Підтримати

Про це інформує російське видання Meduza.

Затримала колишню редакторку мовбито поліція Московської області, про це стало відомо з повідомлення в її Telegram-каналі.

“Марина затримана. Інформація про її місцезнаходження невідоме”, – йдеться у повідомленні. Поліціянти приїхали до журналістки за місцем її проживання.

Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova | Telegram

Журналістку затримали біля її будинку, повідомив її адвокат Дмитро Захватов. За його словами, Овсяннікову не можуть знайти у відділах поліції. Він зазначив, що діти журналістки перебувають із бабусею.

Теги: затримали, Марина Овсяннікова, пропаганда, російська пропаганда

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook