У РФ нібито затримали Марину Овсяннікову

Про це інформує російське видання Meduza.
Затримала колишню редакторку мовбито поліція Московської області, про це стало відомо з повідомлення в її Telegram-каналі.
“Марина затримана. Інформація про її місцезнаходження невідоме”, – йдеться у повідомленні. Поліціянти приїхали до журналістки за місцем її проживання.
Журналістку затримали біля її будинку, повідомив її адвокат Дмитро Захватов. За його словами, Овсяннікову не можуть знайти у відділах поліції. Він зазначив, що діти журналістки перебувають із бабусею.
- Колишня редакторка російського “Первого канала” Марина Овсяннікова, попри свої попередні заяви, сказала, що пропагандистський канал “відвертими фейками не займається”, а також наголосила, що сама виконувала лише “технічну роботу”.
- Нагадаємо, колишня працівниця одного з рупорів російської пропаганди, “Первого телеканала”Марина Овсяннікова насправді лише відіграє роль дисидентки задля просування вигідних Кремлю тез на аудиторію Заходу.
- Марина Освяннікова стала відомою після того, як в етері російського пропагандистського телеканалу з’явилась з плакатом проти війни в Україні.