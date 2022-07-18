У РФ нібито затримали Марину Овсяннікову

В Росії правоохоронці затримали колишню редакторку російського "Первого канала" Марину Овсяннікову – принаймні так заявили вона та її адвокат.

Про це інформує російське видання Meduza.

Затримала колишню редакторку мовбито поліція Московської області, про це стало відомо з повідомлення в її Telegram-каналі.

“Марина затримана. Інформація про її місцезнаходження невідоме”, – йдеться у повідомленні. Поліціянти приїхали до журналістки за місцем її проживання.

Журналістку затримали біля її будинку, повідомив її адвокат Дмитро Захватов. За його словами, Овсяннікову не можуть знайти у відділах поліції. Він зазначив, що діти журналістки перебувають із бабусею.