У Росії стався гучний скандал через те, що житель Білорусі Араміас Міракян в кафе Мінська попросив чашку чаю білоруською мовою, а не російською.

Про це повідомив білорус Павло Кірільонок на своїй сторінки в Facebook.

“Арамаіс живе в Мінську та іноді говорить по-білоруські, так вийшло. Злочином це в принципі не є, скоріше – великою рідкістю, і іноді викликає агресію в окремих громадян які не люблять тих, хто виділяється. А чого це кажеш не як всі, говори по-людськи, і все в такому дусі”, – йдеться в повідомленні.

Декілька днів тому Міракян зайшов з друзями у крамницю-кафе цукеркової фабрики “Комунарка” у Мінську, де продавщиця відмовилася приймати замовлення у вигляді чашки чаю білоруською мовою, вона навіть пригрозила викликати охорону.

“Арамаіс теж образився, засмутився, залишив запис у книзі скарг, викликав адміністратора, отримав належні вибачення, а прийшовши додому, написав пост в фейсбуці з описом того, що сталося. І закрутилося”, – додав Кірільонок.

Пост Міракян був передрукований в декількох білоруських виданнях. Після чого, за нього “взялися” російські ЗМІ.

Згодом на даний інцидент відреагував уже сенатор Ради федерації Росії Ігор Морозов, про що написала газета “Взгляд”.

“Поява негативних процесів щодо російської мови, нехай навіть на побутовому рівні, це нове явище, повз якого керівництво Білорусі не має проходити. Його треба жорстко контролювати владі, в тому числі і на законодавчому рівні. Націоналізм можна порівняти з джином, випущеним з пляшки. Він піднімає голову в Білорусії через вплив України”, – заявив він.