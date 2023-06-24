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У РФ обвалилися курс рубля та акції компаній на Московській біржі

На тлі протистояння між ватажком ПВК "Вагнер" Пригожиним та військово-політичним керівництвом РФ, у ніч на 24 червня великі російські банки різко підвищили курс обміну валют. Мовиться зокрема про ВТБ, "Альфа-банк", "Газпромбанк" та "МТС-банк".

Субота, 24 червня 2023, 16:34
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Джерело: російське видання “Комерсант”.

Курс обміну у ВТБ становить 94,5 руб./$1 та 102,5/1 євро, у “Газпромбанку” – 97,3 руб./$1 та 104,3 руб./1 євро, в “Альфа-банку” – 96,77 руб./$1 та 106,21 руб./1 євро, в “МТС-банку” – 95,65 руб. .

Станом на 24 червня курс Центробанку РФ встановлено на рівні 84,1 руб./$1 та 91,5 руб./1 євро.

Крім того, ввечері 23 червня, на сесії Московської біржі акції найбільших російських компаній втратили до 4% вартості. Найбільше здешевшали папери En+ Group (-4,18%), Yandex (-4,03%), TCS Group (-3,64%) “Сургутнафтогазу” (-3,59%) та Fix Price (-3,49%).

Нагадаємо, що напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.

Теги: військовий заколот, воєнні злочини РФ, економіка Росії, Євген Пригожин, заколот в Росії, Міноборони РФ, ПВК «Вагнер», повномасштабна війна, путінський режим, російські банки, російсько-українська війна - наслідки

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