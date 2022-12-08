У Росії підтвердили, що її армійці західного військового округу беруть участь у тактичних навчаннях на території Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ.

“Військовослужбовці західного військового округу, що входять до складу регіонального угруповання військ, на полігонах республіки Білорусь продовжують курс інтенсивної бойової підготовки. Сьогодні за їхньої участі відбулися ротні тактичні навчання, спрямовані на бойове злагодження підрозділів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “заходи бойової підготовки проводяться як вдень, так і у темну пору доби”.

Про це раніше заявляв і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, білоруська та російська армії навчаються як “єдине угруповання”.

Він запевняв, що ані Білорусь, ані РФ нібито “не хочуть війни”. Лукашенко вважає, що Україна не хоче “по-людськи домовлятися”, а планує й надалі вести війну проти РФ: “Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то там поляка, чи ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право”, — розповів самопроголошений президент.

Водночас британські розвідники вважають, що військові Російської Федерації використовують територію Білорусі через нестачу інструкторів, боєприпасів та військового спорядження.

Попри все вищезазначене у Білорусі навмисне роблять заяви про загрозу з боку НАТО, щоби таким чином військові РБ залишались у своїй країні захищати її від ймовірного нападу, а не вступали у повномасштабну війну проти України.