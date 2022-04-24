Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова у Facebook.
За її словами, така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати.
Денісова наголосила, що РФ грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Омбудсменка звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень прав військовополонених Збройних сил Україні.
- Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що “немає слів”, аби пояснити свої відчуття після візиту в Україну, додавши, що РФ “потрібно покарати” за воєнні злочини.
- Журналіст та кореспондент телевізійної програми журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” Дмитро Реплянчук повідомив про те, що вдалося ідентифікувати понад 50 російських військових, які вчиняли злочини щодо мирних українців під час окупації окремих населених пунктів Київщини.
- Парламент Латвії одностайно підтримав заяву про російську агресію та злочини РФ в Україні, визнавши їх геноцидом українського народу.
- Під час позачергового засідання парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.
- Також Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє символіку, яку використовують росіяни у війні проти України та пропаганду “російського неонацистського тоталітарного”. Уряд визнав РФ державою-терористом, що вчиняє геноцид.
- Окрім цього, за словами президента США Джо Байдена, описуючи російські воєнні злочини проти України варто вживати поняття “геноцид”.