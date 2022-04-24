Росіяни порушують права військовополених. У держдумі РФ пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни.

Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова у Facebook.

За її словами, така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати.

Денісова наголосила, що РФ грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Омбудсменка звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень прав військовополонених Збройних сил Україні.