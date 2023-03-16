У Росії планують розробити новий підручник історії, який матиме розділ про повномасштабне вторгнення в Україну. Ймовірно, він вийде до початку нового навчального року.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на слова на міністра освіти РФ Сергія Кравцова.

У міністерстві освіти РФ пообіцяли створити новий шкільний підручник наприкінці січня цього року. Він міститиме пропагандистський розділ про вторгнення Росії в Україну.

Планується, що масово підручник використовуватимуть у школах із 2024 року.

“Зараз триває робота повним ходом і ми плануємо, що до початку навчального року він буде підготовлений для старших класів”, — сказав Кравцов.

Зауважимо, що доки росіяни створюють підручники про так звану “СВО”, на тимчасово окупованих територіях вони вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях.

Замість них окупанти завозять свої книги. Так, на звільнених територіях Харківської області в одному з сіл правоохоронці вилучили понад 500 російських підручників за якими пропагандисти планували навчати дітей.