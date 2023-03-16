Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на слова на міністра освіти РФ Сергія Кравцова.
У міністерстві освіти РФ пообіцяли створити новий шкільний підручник наприкінці січня цього року. Він міститиме пропагандистський розділ про вторгнення Росії в Україну.
Планується, що масово підручник використовуватимуть у школах із 2024 року.
“Зараз триває робота повним ходом і ми плануємо, що до початку навчального року він буде підготовлений для старших класів”, — сказав Кравцов.
Зауважимо, що доки росіяни створюють підручники про так звану “СВО”, на тимчасово окупованих територіях вони вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях.
Замість них окупанти завозять свої книги. Так, на звільнених територіях Харківської області в одному з сіл правоохоронці вилучили понад 500 російських підручників за якими пропагандисти планували навчати дітей.
- Служба безпеки України повідомила про підозру так званій “міністерці освіти і науки” терористичної організації “ДНР”.
- Під час п’ятого Європейського освітнього саміту було оголошено, що за кошти програми Європейського Союзу “Еразмус+” будуть надруковані підручники з української мови для 5-го класу.
- 1 вересня школярів у навчальних закладів Мелітополя змушували фотографуватися з портретом президента Росії Володимира Путіна. Дітям розповідали, що України нібито не існує.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються поширювати пропаганду серед молоді, створюючи так звані “волонтерські рухи” та використовуючи дітей у власних цілях.