Про це повідомляє Reuters.
Через кілька годин після того, як 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про так зване “приєднання” окупованих територій України, президент Володимир Зеленський оголосив про заяву на прискорене членство в НАТО. Повноправне членство України в Альянсі не буде швидким, адже для цього всі 30 членів альянсу мають дати свою згоду.
“Київ прекрасно розуміє, що такий крок означатиме гарантовану ескалацію Третьої світової війни”, — процитувала російська інформаційна агенція “ТАСС” заступника секретаря Ради безпеки РФ Олександра Венедіктова.
Венедіктов, який є заступником секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, соратника Путіна, сказав, що вважає заяву України “пропагандою”, оскільки Захід розуміє наслідки членства України в НАТО: “Самогубний характер такого кроку розуміють і самі члени НАТО”, — сказав він.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін неодноразово критикував Сполучені Штати за “стимулювання розширення НАТО на схід”, особливо за те, що вони “залицялися” до колишніх радянських республік, зокрема України та Грузії.
- 30 вересня за підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Згодом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів незаплановану пресконференцію у штаб-квартирі Альянсу. Він виступив із заявою щодо вступу України до НАТО, а також висловив свою позицію щодо анексії Росією окупованих територій нашої держави.