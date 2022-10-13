Якщо Україну приймуть до військового альянсу НАТО під керівництвом США, то війна в Україні "гарантовано переросте у Третю світову війну", заявив у четвер представник Ради безпеки Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Через кілька годин після того, як 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про так зване “приєднання” окупованих територій України, президент Володимир Зеленський оголосив про заяву на прискорене членство в НАТО. Повноправне членство України в Альянсі не буде швидким, адже для цього всі 30 членів альянсу мають дати свою згоду.

“Київ прекрасно розуміє, що такий крок означатиме гарантовану ескалацію Третьої світової війни”, — процитувала російська інформаційна агенція “ТАСС” заступника секретаря Ради безпеки РФ Олександра Венедіктова.

Венедіктов, який є заступником секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, соратника Путіна, сказав, що вважає заяву України “пропагандою”, оскільки Захід розуміє наслідки членства України в НАТО: “Самогубний характер такого кроку розуміють і самі члени НАТО”, — сказав він.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін неодноразово критикував Сполучені Штати за “стимулювання розширення НАТО на схід”, особливо за те, що вони “залицялися” до колишніх радянських республік, зокрема України та Грузії.