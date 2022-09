Про це повідомило російське видання “Медуза“.

“Прокуратура Москви випустила застереження про відповідальність після того, як у соціальних мережах, за повідомленням відомства, почали закликати брати участь у неузгоджених громадських акціях у Москві, а також здійснювати “інші протиправні діяння”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що у прокуратурі заявили, що “поширення подібних матеріалів” через соціальні мережі, форуми та інші сайти, залучення підлітків до протиправної діяльності, а також організація чи участь у незаконних акціях передбачає адміністративне чи кримінальне покарання, “у тому числі й у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років”.

Варто зазначити, що у деяких містах Росії вже почалися протести проти “часткової” мобілізації, яку сьогодні, 21 вересня, оголосив Володимир Путін.

Журналіст The Wall Street Journal Метью Люксмур опублікував допис в якому зазначив: “У кількох містах Росії сьогодні проходять акції протесту проти мобілізації, переважно невеликі акції, що призводять до низки арештів”.

Разом з дописом він оприлюднив світлини, на одній з яких зображена жінка, яка тримає плакат у руках з надписом “Ні мобілізації”. Крім того, журналіст показав відео на якому, за його словами, поліція РФ прямує розганяти місцеву акцію протесту.

A video from Novosibirsk shared on Telegram, showing police heading to disperse the local protest pic.twitter.com/MsTRvhirAP

