Про це повідомило російське видання “Медуза“.

“Прокуратура Москви випустила застереження про відповідальність після того, як у соціальних мережах, за повідомленням відомства, почали закликати брати участь у неузгоджених громадських акціях у Москві, а також здійснювати “інші протиправні діяння”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що у прокуратурі заявили, що “поширення подібних матеріалів” через соціальні мережі, форуми та інші сайти, залучення підлітків до протиправної діяльності, а також організація чи участь у незаконних акціях передбачає адміністративне чи кримінальне покарання, “у тому числі й у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років”.

Варто зазначити, що у деяких  містах Росії вже почалися протести проти “часткової” мобілізації, яку сьогодні, 21 вересня, оголосив Володимир Путін.

Журналіст The Wall Street Journal Метью Люксмур опублікував допис в якому зазначив: “У кількох містах Росії сьогодні проходять акції протесту проти мобілізації, переважно невеликі акції, що призводять до низки арештів”.

Разом з дописом він оприлюднив світлини, на одній з яких зображена жінка, яка тримає плакат у руках з надписом “Ні мобілізації”. Крім того, журналіст показав відео на якому, за його словами, поліція РФ прямує розганяти місцеву акцію протесту.

 

Зокрема, видання The Guardian повідомило про те, що російський антивоєнний рух “Весна” закликав виходити росіян на протести у містах і селищах по всій  території Росії сьогодні о 19:00 за місцевим часом, на знак протесту проти  “часткової” мобілізації. У своєму зверненні організатори закликали російських військових у підрозділах і на передовій відмовитися від участі в так званій “спецоперації” або якомога швидше здатися.

“Не треба вмирати за Путіна. Ви потрібні в Росії тим, хто вас любить. Для влади ви просто гарматне м’ясо”, –  йдеться у заяві організаторів.