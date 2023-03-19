Про це інформує Deutsche Welle.

У РФ поскаржилися на слова міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана про намір виконати  вимогу Міжнародного кримінального суду  (МКС) про арешт президента РФ Володимира Путіна у разі його появи у ФРН. Так, 19 березня голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку висловлюванням німецького міністра, назвавши “незаконною” вимогу суду в Гаазі.

Посол Росії у ФРН Нечаєв висловив “стурбованість” заявою міністра юстиції ФРН.

Безвідповідальні заяви деяких німецьких офіційних осіб викликають особливу занепокоєність і свідчать про те, наскільки вони далекі від реальності у прагненні до подальшої ескалації конфлікту з Росією”, – заявив він.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії  під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт виданий стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Раніше міністр юстиції ФРН Бушман пообіцяв, що виконає вимогу МКС заарештувати Путіна, якщо той опиниться у Німеччині.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.