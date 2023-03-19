19 березня посол Росії у ФРН Сергій Нечаєв назвав заяви офіційних осіб Німеччини щодо планів арештувати російського лідера Володимира Путіна "безвідповідальними". Раніше міністр юстиції ФРН Марко Бушман пообіцяв заарештувати російського президента, якщо той приїде до Німеччини.

Про це інформує Deutsche Welle.

У РФ поскаржилися на слова міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана про намір виконати вимогу Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт президента РФ Володимира Путіна у разі його появи у ФРН. Так, 19 березня голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку висловлюванням німецького міністра, назвавши “незаконною” вимогу суду в Гаазі.

Посол Росії у ФРН Нечаєв висловив “стурбованість” заявою міністра юстиції ФРН.

Безвідповідальні заяви деяких німецьких офіційних осіб викликають особливу занепокоєність і свідчать про те, наскільки вони далекі від реальності у прагненні до подальшої ескалації конфлікту з Росією”, – заявив він.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт виданий стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Раніше міністр юстиції ФРН Бушман пообіцяв, що виконає вимогу МКС заарештувати Путіна, якщо той опиниться у Німеччині.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.