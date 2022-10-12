На російському ринку продовжують працювати 1 169 міжнародних компаній. Близько 38,4% компаній вже заявили про вихід, однак 40,2% ще залишаються у РФ. Також 17,1% вичікують і лише 4,3% вийшли повністю.

Про це йдеться у звіті від Київської школи економіки (KSE) про вплив виходу іноземних компаній на російську економіку.

Скоротили, тимчасово зупинили або припинили свою діяльність в Росії 1 612 іноземних компаній. Скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції 497 брендів. Згорнули російські операції — 1 115 компаній, а завершили вихід з РФ — 126.

У KSE зазначають, що бренди, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 267 тисяч осіб персоналу, $29,3 млрд річного доходу, $12,2 млрд капіталу та $28,7 млрд активів. Водночас у компаніях, які оголосили про повний вихід, працювало 132 тисяч людей. Вони мали $33,3 млрд річного доходу, $17,8 млрд капіталу та $19,7 млрд активів. Компанії, які тимчасово зупинили свою діяльність на ринку РФ, мали 216 тисяч співробітників, річний дохід у розмірі $57,5 млрд, $30 млрд капіталу і $25 млрд активів.

Варто зауважити, що найбільша кількість компаній, які залишаються в Росії, належить США, Німеччині та Великій Британії.

Серед галузей, до яких належить найбільше компаній, що залишаються в Росії, лідирують товари широкого вжитку, фінанси та платежі й ІТ.