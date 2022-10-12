Про це йдеться у звіті від Київської школи економіки (KSE) про вплив виходу іноземних компаній на російську економіку.
Скоротили, тимчасово зупинили або припинили свою діяльність в Росії 1 612 іноземних компаній. Скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції 497 брендів. Згорнули російські операції — 1 115 компаній, а завершили вихід з РФ — 126.
У KSE зазначають, що бренди, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 267 тисяч осіб персоналу, $29,3 млрд річного доходу, $12,2 млрд капіталу та $28,7 млрд активів. Водночас у компаніях, які оголосили про повний вихід, працювало 132 тисяч людей. Вони мали $33,3 млрд річного доходу, $17,8 млрд капіталу та $19,7 млрд активів. Компанії, які тимчасово зупинили свою діяльність на ринку РФ, мали 216 тисяч співробітників, річний дохід у розмірі $57,5 млрд, $30 млрд капіталу і $25 млрд активів.
Варто зауважити, що найбільша кількість компаній, які залишаються в Росії, належить США, Німеччині та Великій Британії.
Серед галузей, до яких належить найбільше компаній, що залишаються в Росії, лідирують товари широкого вжитку, фінанси та платежі й ІТ.
- У серпні стало відомо, що з російського ринку йде виробник комп’ютерних клавіатур і мишей Logіtech. Співробітників буде звільнено.
- Швейцарська компанія Lindt & Spruengli, яка займається виробництвом шоколаду та різних кондитерських виробів, заявила, що повністю йде з російського ринку.
- Данський виробник насосів Grundfos заявив, що повністю закриває бізнес у Росії та Білорусі та скорочує співробітників компанії.
- На початку вторгнення виробники “Oreo”, “Nestle” та “Pepsi” зазнають тиску співробітників у Європі. Це відбувається через небажання компаній повністю вийти з ринку Росії, яка розпочала широкомасштабну війну проти України.
- А от німецький виробник шоколаду Ritter Sport вирішив продовжити роботу на російському ринку попри воєнну агресію РФ на території України.
- Французька компанія Danone припинить частину імпорту до РФ. Французька фірма не буде продавати у Росії мінеральну воду Evian та продукцію рослинного походження Alpro.