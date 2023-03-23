Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив ракетним ударом по Гаазі у разі суду над Путіним, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це інформує CNN.

Медведєв заявив, що “цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового носія з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду”.

Так що, громадяни судді, уважно дивіться в небо”, – лунали погрози від експрезидента РФ.

Пізніше він наголосив, що будь-яка спроба заарештувати Путіна за виданим ордером буде оголошенням війни Росії.

Відповідаючи на зауваження федерального міністра юстиції Німеччини Марка Бушмана про те, що Берлін повинен буде виконати рішення МКС і заарештувати президента Росії, якщо той прибуде до ФРН, Медведєв сказав: “Він взагалі усвідомлює, що це буде оголошенням війни?”

Він також поскаржився, що рішення МКС “згубно вплине на відносини Москви із Заходом”.

Наші відносини із західним світом і так погані; вони, мабуть, найгірші за всю історію. Навіть коли Черчилль виголошував свою промову “Залізна завіса”, наші відносини були кращими. І раптом вони роблять такий крок проти глави нашої держави”.

Окрім цього, 22 березня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що “ризик ядерного конфлікту зараз досяг найвищого рівня за десятиліття”.

Своєю чергою, у заяві Верховного представника Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, ЄС засудив висловлені Медведєвим погрози завдати удару гіперзвуковими ракетами по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

ЄС підтверджує повну підтримку МКС і заявляє, що будь-які заходи у відповідь щодо осіб, причетних до роботи МКС, є неприйнятними. Боррель наголосив, що, “очолюючи боротьбу з безкарністю”, МКС повинен мати змогу працювати незалежно та неупереджено.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.