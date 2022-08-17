Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости”.

Зазначено, що зараз Соколов “приймає справи”. Призначення відбулося без публічних заходів.

“Наказ був головкому про його призначення. Членам військової ради пройшло подання. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв’язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки”, – заявив співрозмовник агентства.

Видання додало, що “ніхто не зобов’язаний публічно повідомляти про такі призначення” в умовах так званої “спецоперації”.

До цього Віктор Соколов два роки був начальником Військово-морської академії ім. адмірала Кузнєцова в Санкт-Петербурзі. Протягом 2013-2019 років опанував посаду заступника Північного флоту. До цього він рік командував Кольською флотилією різнорідних сил Північного флоту (Мурманська область).

Також з 2010 по 2012 роки обіймав посаду командувача Приморською флотилією різнорідних сил Тихоокеанського флоту (Владивосток), а з 2006 був заступником командувача.