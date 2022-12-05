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У РФ різко зросла кількість повідомлень про банкрутство

У РФ різко зросла кількість повідомлень кредиторів про намір збанкрутувати боржника — у жовтні поточного року вона збільшилася в порівнянні з показником жовтня 2021-го у 2,4 раза, а в листопаді, порівняно з листопадом 2021-го - на 42%. Експерти пов'язують це зі скасуванням мораторію на банкрутство, але вважають, що найближчим часом головною причиною зростання стане погіршення економічної ситуації та падіння купівельної спроможності росіян.

Понеділок, 5 грудня 2022, 18:43
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Про це повідомляє DW.

Повідомлення про банкрутство — необхідна юридична процедура, яка провадиться кредитором до подання заяви про банкрутство позичальника. У РФ з 1 квітня по 1 жовтня діяв мораторій на банкрутства юридичних осіб, тому кредитори тривалий час не мали змоги банкрутувати позичальників. Зі скасуванням ж мораторію було зафіксовано різкий сплеск: кількість повідомлень зросла з 2306 у жовтні 2021 року до 5953 у поточному році.

“Скасування мораторію спричинило лавиноподібне зростання заяв про наміри і спричинить у майбутньому таке ж зростання банкрутств”, — констатував член колегії адвокатів Delcredere Сергій Савосько.

Тим часом у листопаді показник продовжував демонструвати різке зростання, хоча ефект відкладеного попиту мав значно знизитися. За підсумками місяця було зафіксовано 3327 повідомлень (+42% у річному обчисленні). Експерти пояснили це не ефектом скасованого мораторію, а зростанням проблем у підприємців. Як зазначають юристи, кількість повідомлень почала зростати ще на початку року: за січень — березень їхня кількість збільшилася загалом на 6,4%, тому дані цифри можуть свідчити про довгострокову тенденцію погіршення ситуації в бізнесі.

“З ускладненням економічної ситуації в країні, введенням санкцій та обмежень змінюється структура бізнесу, знижується купівельна спроможність, компаніям доводиться шукати нові можливості та ринки збуту, і не всім виходить перебудуватися”, — пояснила експертка Римма Малінська.

Експерти не очікують принципового зниження кількості повідомлень про банкрутство найближчим часом. За їхніми прогнозами, тенденція до зростання найближчим часом збережеться.

Теги: бакрутства в рф, економіка рф, економічна ситуація в рф, підприємства в рф

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