У РФ різко зросла кількість повідомлень про банкрутство

Про це повідомляє DW.
Повідомлення про банкрутство — необхідна юридична процедура, яка провадиться кредитором до подання заяви про банкрутство позичальника. У РФ з 1 квітня по 1 жовтня діяв мораторій на банкрутства юридичних осіб, тому кредитори тривалий час не мали змоги банкрутувати позичальників. Зі скасуванням ж мораторію було зафіксовано різкий сплеск: кількість повідомлень зросла з 2306 у жовтні 2021 року до 5953 у поточному році.
“Скасування мораторію спричинило лавиноподібне зростання заяв про наміри і спричинить у майбутньому таке ж зростання банкрутств”, — констатував член колегії адвокатів Delcredere Сергій Савосько.
Тим часом у листопаді показник продовжував демонструвати різке зростання, хоча ефект відкладеного попиту мав значно знизитися. За підсумками місяця було зафіксовано 3327 повідомлень (+42% у річному обчисленні). Експерти пояснили це не ефектом скасованого мораторію, а зростанням проблем у підприємців. Як зазначають юристи, кількість повідомлень почала зростати ще на початку року: за січень — березень їхня кількість збільшилася загалом на 6,4%, тому дані цифри можуть свідчити про довгострокову тенденцію погіршення ситуації в бізнесі.
“З ускладненням економічної ситуації в країні, введенням санкцій та обмежень змінюється структура бізнесу, знижується купівельна спроможність, компаніям доводиться шукати нові можливості та ринки збуту, і не всім виходить перебудуватися”, — пояснила експертка Римма Малінська.
Експерти не очікують принципового зниження кількості повідомлень про банкрутство найближчим часом. За їхніми прогнозами, тенденція до зростання найближчим часом збережеться.
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