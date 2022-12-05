У РФ різко зросла кількість повідомлень про банкрутство

У РФ різко зросла кількість повідомлень кредиторів про намір збанкрутувати боржника — у жовтні поточного року вона збільшилася в порівнянні з показником жовтня 2021-го у 2,4 раза, а в листопаді, порівняно з листопадом 2021-го - на 42%. Експерти пов'язують це зі скасуванням мораторію на банкрутство, але вважають, що найближчим часом головною причиною зростання стане погіршення економічної ситуації та падіння купівельної спроможності росіян.

Про це повідомляє DW.

Повідомлення про банкрутство — необхідна юридична процедура, яка провадиться кредитором до подання заяви про банкрутство позичальника. У РФ з 1 квітня по 1 жовтня діяв мораторій на банкрутства юридичних осіб, тому кредитори тривалий час не мали змоги банкрутувати позичальників. Зі скасуванням ж мораторію було зафіксовано різкий сплеск: кількість повідомлень зросла з 2306 у жовтні 2021 року до 5953 у поточному році.

“Скасування мораторію спричинило лавиноподібне зростання заяв про наміри і спричинить у майбутньому таке ж зростання банкрутств”, — констатував член колегії адвокатів Delcredere Сергій Савосько.

Тим часом у листопаді показник продовжував демонструвати різке зростання, хоча ефект відкладеного попиту мав значно знизитися. За підсумками місяця було зафіксовано 3327 повідомлень (+42% у річному обчисленні). Експерти пояснили це не ефектом скасованого мораторію, а зростанням проблем у підприємців. Як зазначають юристи, кількість повідомлень почала зростати ще на початку року: за січень — березень їхня кількість збільшилася загалом на 6,4%, тому дані цифри можуть свідчити про довгострокову тенденцію погіршення ситуації в бізнесі.

“З ускладненням економічної ситуації в країні, введенням санкцій та обмежень змінюється структура бізнесу, знижується купівельна спроможність, компаніям доводиться шукати нові можливості та ринки збуту, і не всім виходить перебудуватися”, — пояснила експертка Римма Малінська.

Експерти не очікують принципового зниження кількості повідомлень про банкрутство найближчим часом. За їхніми прогнозами, тенденція до зростання найближчим часом збережеться.