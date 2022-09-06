Про це повідомляє російське видання “Комерсант” з посиланням на слова заступника голови міністерства Віктора Євтухова.

“Ми розраховуємо, що IKEA остаточно не піде, про це, в принципі, попередньо говорили… Наступного тижня вкотре ми переговоримо з керівниками та зрозуміємо плани на майбутнє”, — сказав він.

Зазначається, що про дату зустрічі та інші подробиці очікуваної зустрічі Євтухов сповістив.

ДОВІДКА. IKEA ліквідує дочірню компанію ТОВ “Ікеа дім”. Відповідну заяву, яка керує магазинами мережі в Росії, оприлюднено 15 серпня, в останній день фінального продажу товарів зі складів IKEA у РФ.

У червні меблевий гігант повідомляв орендодавців ТЦ у Росії стосовно бажання достроково розірвати договори оренди. Компанія відправляла листи до місць, де розміщувалися магазини та студії бренду.

Ритейлер зазначав, що через сьогоденні події не бачить можливості розвивати бізнес у РФ надалі. Відновлювати експорт та імпорт до Росії та Білорусі не планували. Ще у червні IKEA шукала покупців для чотирьох заводів.