У Великій Британії припустили, що вище керівництво РФ серйозно задумалося щодо відступу з правого берега Дніпра в Херсонській області. Однак вони мають непросту перешкоду — зруйновані мости.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії у Twitter.

Розвідники згадали заяву російського командувача Сергія Суровікіна щодо поганих новин про так звану “спеціальну військову операцію”. На думку британців, “це дуже незвично” і може вказувати, що керівництво РФ серйозно задумалось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра.

У такий спосіб, якщо росіяни вирішать відступати, перекидаючи війська і техніку через Дніпро на лівий берег їм доведеться зіткнутися з низкою перешкод.

Через те, що всі мости серйозно пошкоджені, РФ скоріш за все доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях.