Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії у Twitter.
Розвідники згадали заяву російського командувача Сергія Суровікіна щодо поганих новин про так звану “спеціальну військову операцію”. На думку британців, “це дуже незвично” і може вказувати, що керівництво РФ серйозно задумалось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра.
У такий спосіб, якщо росіяни вирішать відступати, перекидаючи війська і техніку через Дніпро на лівий берег їм доведеться зіткнутися з низкою перешкод.
Через те, що всі мости серйозно пошкоджені, РФ скоріш за все доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.