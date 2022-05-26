Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що в окупантів ще залишається велика кількість зброї, тому не треба применшувати силу супротивника.

Про це секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов повідомив у Twitter.

За його словами, російські війська ще мають велику кількість зброї. Отже, наступні декілька тижнів будуть складні.

Секретар зауважив, що наразі росіяни змінили тактику: вони концентрують сили та атакують території Донеччини й Луганщини. Окупанти планують вийти на адміністративні кордони цих областей.

Зокрема, Данилов наголосив, що применшувати силу супротивника — це хибний шлях.

Також, за словами секретаря РНБО, стратегічні плани РФ не змінилися — це знищення України як держави. А задля того, щоби загроза незалежності, існуванню України ніколи боку РФ більше не виникала, необхідно знищити “другу армію” світу.

“Кримський міст — об’єкт рос. інфраструктури, через який здійснюється забезпечення сил агресора, українські військові мають вирішити, чи можна його знищити”, — додав Данілов

Секретар, зокрема, зазначив, що ленд-ліз починає працювати. Зараз, за його словами, військова допомога надходить у значно більших обсягах, аніж на початку війни.