Про це секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов повідомив у Twitter.
За його словами, російські війська ще мають велику кількість зброї. Отже, наступні декілька тижнів будуть складні.
Секретар зауважив, що наразі росіяни змінили тактику: вони концентрують сили та атакують території Донеччини й Луганщини. Окупанти планують вийти на адміністративні кордони цих областей.
Зокрема, Данилов наголосив, що применшувати силу супротивника — це хибний шлях.
Також, за словами секретаря РНБО, стратегічні плани РФ не змінилися — це знищення України як держави. А задля того, щоби загроза незалежності, існуванню України ніколи боку РФ більше не виникала, необхідно знищити “другу армію” світу.
“Кримський міст — об’єкт рос. інфраструктури, через який здійснюється забезпечення сил агресора, українські військові мають вирішити, чи можна його знищити”, — додав Данілов
Секретар, зокрема, зазначив, що ленд-ліз починає працювати. Зараз, за його словами, військова допомога надходить у значно більших обсягах, аніж на початку війни.
- Раніше повідомлялося, що загарбники відправили з України до Росії майже 60 тонн посилок.
- Також Білорусь влаштувала навчання на кордоні з Волинською областю.